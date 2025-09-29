PODCAST CANLI YAYIN

Otomobil ikiye bölündü! Manisa'da feci kaza: 1'i çocuk 5 ölü, 6 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

