Haberler
Yaşam Videoları
Otomobil ikiye bölündü! Manisa'da feci kaza: 1'i çocuk 5 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 09:42
Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
