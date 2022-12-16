Haberler Yaşam Videoları Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadeden şüpheliler tutuklandı

Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadeden şüpheliler tutuklandı

Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadeden şüpheliler tutuklandı
16.12.2022 09:35 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:39

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:06
İETT otobüsünün camı yolcunun...
Yaşam 00:18
Drift atan sürücü ehliyetsiz...
Yaşam 00:51
20 kişinin yaralandığı trafik...
Yaşam 01:31
Bankta otururken hem darp hem...
Yaşam 02:05
Ege Denizi'nde Yunan zulmü...
Yaşam 03:44
Başına ağaç düştü, tazminat...
Yaşam 01:02
Gaziantep'te sahte içki...
Yaşam 00:19
Trafikte tehlikeli yolculuk...
Yaşam 01:53
İki kardeşin hayatını...
Yaşam 01:49
Duvara çarpan otomobildeki 2...
Yaşam 02:02
Duvara çarpıp takla atan...
Yaşam 00:36
Zonguldak’ta servis otobüsü...

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Turistik Saadet Zinciri' operasyonuna imza attı. Operasyonda 8 kişi tutuklanırken, şüphelilerin kurulan sözde acente üzerinden otel odası ve tekne kiraladığı ve bu zincire para yatıranlara da yüzde 10 kar payı vadettiğini ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM şube ekipleri yeni bir saadet zinciri şebekesini çökertti. E.Ç. isimli şahsın sözde turizm acentesi olduğu, bu acente üzerinden otel odası ve tekneleri önceden kiralayarak sezonunda turistlere kendisi kiralayıp kar elde ettiği, bu kiralama sistemine para yatıran kişilere de net yüzde 10 kar payı vereceğini beyan ederek birçok şahıstan yüklü miktarda para topladığı iddia edildi.

E.C.'nin kendisiyle beraber hareket eden diğer şüphelilerin de hesaplarını kullanarak para trafiğini yönlendirdiği, devam eden süreçte güven duygusu oluşturularak birçok mağdur şahsın yapıya yüklü miktarda para yatırmalarının sağlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu şekilde oluşturulan saadet zinciri ile yüksek gelirler elde ettikleri, yine şüpheli şahısların para yatırması muhtemel kişilerin gözlerini boyamak veya bunları yapıya kazandırmak amacıyla, aynı zamanda toplanan paranın da aklanması için geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren şirketlerin kurulduğu ve şüpheliler üzerine 4 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 5 adet motosiklet, 9 adet akülü motosiklet alındığı öğrenildi.

Sisteme dahil olan kullanıcıların yaklaşık 55 milyon TL maddi zarara uğramasına neden olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğini ortaya çıkartan KOM ekipleri, operasyon düğmesine bastı.

30 şikayetçinin olduğu olayda polis ekipleri organizasyonun lideri ve organizatörü firari E.Ç.'nin altında yönetici pozisyonunda yer alan toplam 10 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara çıkartılan 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü, çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA