Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadeden şüpheliler tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM şube ekipleri yeni bir saadet zinciri şebekesini çökertti. E.Ç. isimli şahsın sözde turizm acentesi olduğu, bu acente üzerinden otel odası ve tekneleri önceden kiralayarak sezonunda turistlere kendisi kiralayıp kar elde ettiği, bu kiralama sistemine para yatıran kişilere de net yüzde 10 kar payı vereceğini beyan ederek birçok şahıstan yüklü miktarda para topladığı iddia edildi.

E.C.'nin kendisiyle beraber hareket eden diğer şüphelilerin de hesaplarını kullanarak para trafiğini yönlendirdiği, devam eden süreçte güven duygusu oluşturularak birçok mağdur şahsın yapıya yüklü miktarda para yatırmalarının sağlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu şekilde oluşturulan saadet zinciri ile yüksek gelirler elde ettikleri, yine şüpheli şahısların para yatırması muhtemel kişilerin gözlerini boyamak veya bunları yapıya kazandırmak amacıyla, aynı zamanda toplanan paranın da aklanması için geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren şirketlerin kurulduğu ve şüpheliler üzerine 4 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 5 adet motosiklet, 9 adet akülü motosiklet alındığı öğrenildi.

Sisteme dahil olan kullanıcıların yaklaşık 55 milyon TL maddi zarara uğramasına neden olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğini ortaya çıkartan KOM ekipleri, operasyon düğmesine bastı.

30 şikayetçinin olduğu olayda polis ekipleri organizasyonun lideri ve organizatörü firari E.Ç.'nin altında yönetici pozisyonunda yer alan toplam 10 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara çıkartılan 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü, çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.