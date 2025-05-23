Osmaniye’de trafik canavarı can aldı: 1 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:25:45

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. Kadirli-Andırın karayolu Eğriçam mevkiinde dört otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil ile Yakup Evlice'nin kullandığı 06 DG 8604 plakalı, Yusuf Ziya Bikir'in idaresindeki 46 E 2646 plakalı ve Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ve Mehmet Ateş yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Ziya Bikir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.