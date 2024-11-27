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Osmaniye’de feci kaza! Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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Osmaniye’de feci kaza! Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 19:12

Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ali Bayram idaresindeki 61 AEY 837 plakalı otomobil, Cevdetiye Toprakkale kara yolunda seyrederken Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Araçta mahsur kalan Ali Bayram ile 1 yaşın altında olduğu belirtilen Nazır Bayram, Osmaniye Belediyesine bağlı dalgıçların çalışmasıyla çıkarıldı.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali ve Nazır Bayram, kurtarılamadı.


Otomobil sulama kanalına devrilirken kapıyı açıp atlayan ve yaralanan Şeyma Mullamusa, hastanede tedavi altına alındı.

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