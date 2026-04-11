Osmaniye'de baraj üzerinde oluşan hortum kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmetli Barajı üzerinde kısa süreli hortum oluştu. Su yüzeyinde dönerek ilerleyen hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun baraj üzerinde etkili olduğu anlar net şekilde görülürken, olay kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.