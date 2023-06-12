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Ordu’nun İkizce ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya polis ekipleri sahip çıktı

Ordu’nun İkizce ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya polis ekipleri sahip çıktı
12.06.2023 11:24

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Ordu’nun İkizce ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya polis ekipleri sahip çıktı. İkizce ilçesinde tırpan yaptığı sırada yaralı karaca yavrusunu gören vatandaş, bulunduğu yerden alarak İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüntü. Burada yavru karacayı teslim alan İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mustafa Kavaklı ve Hasan Aygün, aç ve susuz kalan karaca yavrusunu elleriyle besledi. Aldıkları süt ile bir süre yavru karacayı besleyen her iki polis memuru durumu Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a haber verdi. Kısa sürede İkizce ilçesine giden Saygın Yıldırım, yaptığı ilk kontroller sonrası yaralı yavru karacayı alarak gerekli tedavilerinin yapılması için Ünye ilçesine götürdü.

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