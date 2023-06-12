Haberler Yaşam Videoları Otoyolda duran kamyona arkadan gelen tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otoyolda duran kamyona arkadan gelen tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otoyolda duran kamyona arkadan gelen tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12.06.2023 11:33

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 06:19
Adana’da afet konutları hızla...
Yaşam 01:39
Uyuşturucu operasyonu: 530...
Yaşam 01:13
Motosiklet ile otomobil kafa...
Yaşam 03:47
Yıldırımın düştüğü iki katlı...
Yaşam 02:27
Motosikletlinin ölümden...
Yaşam 01:18
Ayakkabı çekeceğini silah...
Yaşam 00:40
İkitelli Organize Sanayi...
Yaşam 02:06
Manchester City...
Yaşam 01:00
MKE Roket ve Patlayıcı...
Yaşam 01:18
İstanbul'da sahte 1 milyar...
Yaşam 00:39
Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na...
Yaşam 01:11
Bulgaristan’daki deprem...

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda duran kamyona arkadan gelen tır çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, 02.30 sularında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tavuk taşıyan tır, mola halinde olan sebze yüklü 34 BAK 122 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü ağır yaralanırken, molada olan kamyon sürücüsü aracının altında kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA