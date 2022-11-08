Haberler Yaşam Videoları Ordu'da dikkat çeken apartman: Balkon kapıları var ama balkon yok

Ordu'da dikkat çeken apartman: Balkon kapıları var ama balkon yok

Ordu'da dikkat çeken apartman: Balkon kapıları var ama balkon yok
08.11.2022 09:20 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:34
Sürücülerin yol ortasındaki...
Yaşam 01:25
Yorulan köpeğini 5 kilometre...
Yaşam 01:12
Otoyolda feci kaza: 1 ölü
Yaşam 01:06
Göçmenleri taşıyan otobüs...
Yaşam 01:21
İzmir’de motosiklet kazasında...
Yaşam 01:14
Uzungöl'den mest eden sonbahar...
Yaşam 02:25
Beraber alkol aldığı arkadaşı...
Yaşam 00:51
Tuzla'da kamyon damperi üst...
Yaşam 01:30
Modifiyeli araç sürücülerine...
Yaşam 00:31
Bir adam sevgilisini vurduktan...
Yaşam 02:31
Atatürk anıtına saldırının...
Yaşam 02:47
İşe başladığı ilk gün...

Ordu'da Karadeniz fıkrası gibi apartman görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok. Gören bir kere daha dönüp bakıyor. Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde yıllar önce yapılan 3 katlı bir evin 2 ve 3’üncü katındaki balkonları, yan tarafından yol geçeceği için yıllar önce iptal edildi. Büyük araçların geçişlerine engel olan balkonlar yıkılınca kapıları ise yerinde kaldı. Evin içerisinden direkt olarak 2 ve 3'üncü kattan sokağa çıkışı bulunan, görenlerin dikkatini çeken kapılar, bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, ev sahiplerinin ise yurt dışında yaşadığı, yılda bir kez geldikleri öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA