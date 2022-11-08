Ordu'da dikkat çeken apartman: Balkon kapıları var ama balkon yok

Ordu'da Karadeniz fıkrası gibi apartman görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok. Gören bir kere daha dönüp bakıyor. Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde yıllar önce yapılan 3 katlı bir evin 2 ve 3’üncü katındaki balkonları, yan tarafından yol geçeceği için yıllar önce iptal edildi. Büyük araçların geçişlerine engel olan balkonlar yıkılınca kapıları ise yerinde kaldı. Evin içerisinden direkt olarak 2 ve 3'üncü kattan sokağa çıkışı bulunan, görenlerin dikkatini çeken kapılar, bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, ev sahiplerinin ise yurt dışında yaşadığı, yılda bir kez geldikleri öğrenildi.