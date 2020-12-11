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Önce kıyafetleri sonra kendi düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı

Önce kıyafetleri sonra kendi düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı
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İstanbul Esenyurt'ta aynı evde yaşayan ev arkadaşları arasında çıkan tartışma sonrası, bir kişi ikinci kattaki evin balkonundan kendisini aşağıya bırakdı.


Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan kişi ikinci kattaki dairelerinin balkonundan atladı. Kendisini balkondan aşağı bırakan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz hafta Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9. sokakta yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kişiler kaldıkları evde tartışmaya başladı. 3 kişinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi balkona çıkarak yardım istedi.

Yardım isteyen kişi kaçmak için önce kıyafetlerini ardından da kendisini ikinci kattan aşağı bıraktı. Olayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi hastaneye götürdü.

Kavgaya karışan iki kişi, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci kattan düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kattaki dairesinin balkonundan atlayan kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde önce kıyafetini ardından da kendisini aşağıya bıraktığı görülüyor.

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