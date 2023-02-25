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NİĞDE'DE 5,3'LÜK DEPREM

NİĞDE'DE 5,3'LÜK DEPREM
25.02.2023 13:42 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:54

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DEPREM Mİ OLDU? Son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Karaman, Kırıkkale, Konya gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi.

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Niğde Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde Bor depremine ilişkin "Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Bor (Niğde) Tarih:2023-02-25 Saat:13:27:11 TSİ Enlem:37.989 N Boylam:34.051 E Derinlik:7 km" bilgileri verildi.

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