NİĞDE'DE 5,3'LÜK DEPREM

DEPREM Mİ OLDU? Son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Karaman, Kırıkkale, Konya gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi.
DEPREM Mİ OLDU? Son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Karaman, Kırıkkale, Konya gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi.
Niğde Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde Bor depremine ilişkin "Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Bor (Niğde) Tarih:2023-02-25 Saat:13:27:11 TSİ Enlem:37.989 N Boylam:34.051 E Derinlik:7 km" bilgileri verildi.