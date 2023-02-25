Haberler Yaşam Videoları MUSTAFA KESER havuza düşme anı video görüntüleri ortaya çıktı! Ünlü Türkücünün talihsiz anları kamerada | 24 ŞUBAT 2023 VİDEO

MUSTAFA KESER havuza düşme anı video görüntüleri ortaya çıktı! Ünlü Türkücünün talihsiz anları kamerada | 24 ŞUBAT 2023 VİDEO

MUSTAFA KESER havuza düşme anı video görüntüleri ortaya çıktı! Ünlü Türkücünün talihsiz anları kamerada | 24 ŞUBAT 2023 VİDEO
25.02.2023 16:43 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:46

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Ünlü türkücü MUSTAFA KESER'in havuza düşme anı video görüntüleri anbean kameraya yansıdı. İşte 78 yaşındaki sanatçının talihsiz anları...

Yaşam Videoları

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Keser, üzerine değiştirdikten sonra sahneye çıktı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, Mustafa Keser'i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ MUSİKİMİZLE SİZİN KARŞINIZA ÇIKAYIM'

Deprem mağdurlarına moral veren türkücü Mustafa Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.

Keser ayrıca, "Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ'da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.

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