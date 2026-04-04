Nevşehir’de dev fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı 33 mağdur kadın kurtarıldı
Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 33 mağdur kadın üzerinden yürütülen fuhuş faaliyetleri kapsamında 125 kişinin şebekeyle para transferi ve iletişim kaydı bulunduğu saptandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya el konulurken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.