Nevşehir’de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.05.2025 21:16:40

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 35 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebeple 4. kattaki evinin balkonundan düştü. Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan apartmanda yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar ve yakınlarının gözü önünde gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İ.Ö.'nün cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.