Manyas’ta İHA düştü: İnceleme için Ankara’ya gönderildi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeili olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

