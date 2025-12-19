PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 11:29
Abone Ol
Yazı Boyutu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, hakkında arama kararı bulunan FETÖ elebaşının ağabeyinin oğlu Yasir Gülen gözaltına alındı
Bunlar da Var
01:09
GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
18.12.2025
Perşembe
00:14
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
18.12.2025
Perşembe
00:33
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
18.12.2025
Perşembe
04:25
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
18.12.2025
Perşembe
CANLI YAYIN