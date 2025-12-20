PODCAST
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 13:08
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti. İki grupta henüz nedeni bilinmeyen bir tartışmada silahlar ateşlenirken Bekçi ağır yaralanmıştı. Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
