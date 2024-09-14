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Narin Güran cinayetinde son durum ne? O yamaç görüntülendi
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Narin Güran cinayetinde son durum ne? O yamaç görüntülendi

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024, 15:29

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın çalışanı olduğu belirtilen 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'un tutuklanmasına karar verildi. İkili arasındaki konuşmalar ekipler tarafından geri getirildi. Konuşmalarda bahsi geçen bölge görüntülendi.Cezaevindeki amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran'ın da eşinin yalanlarını deşifre ettiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

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