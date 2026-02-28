Orta Doğu’da topyekün savaş: İran bölgedeki tüm ABD üslerini vuruyor!

CANLI YAYIN
ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından Tahran bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor. Katar ve Bahreyn'deki patlamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde de büyük bir patlama duyulduğu bildirildi. İran Orta Doğu'daki ABD üslerine topyekün saldırı başlattı. İran Devlet Televizyonu, üs bölgelerindeki patlama seslerinin ardından "ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyoruz. Hepsi menzilimizde" açıklaması yaptı.

Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
