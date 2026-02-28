Kars'ta kardan kapanan 142 köy yolu ulaşıma açıldı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıKars'ta kardan kapanan 142 köy yolu ulaşıma açıldıKars'ta kardan kapanan 142 köy yolu ulaşıma açıldıGiriş Tarihi: 28 Şubat 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 11:17 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 212 köy yolundan 142'si, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.Bunlar da Var 01:04Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı 28.02.2026Cumartesi 01:45Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi! 27.02.2026Cuma 00:36İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın 27.02.2026Cuma 01:14Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü 27.02.2026CumaCANLI YAYIN