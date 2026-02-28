CANLI YAYIN
Son dakika: İsrail İran'da okul vurdu 24 öğrenci öldü!

ABD ve İsrail saldırılarında bir kız ilkokulunun doğrudan isabet aldığı açıklandı. İran makamları "savaş suçu" vurgusu yaparken, bölgede öfke ve yas hakim.

Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
