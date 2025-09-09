PODCAST CANLI YAYIN

Muş Bulanık’ta silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muş Bulanık'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda D.K. (61) ve Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), B.K. (47) ve E.A. (43) yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

