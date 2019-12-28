Haberler Video Murat Kekilli'den sosyal medyayı sallayan yerli otomobil şarkısı

Murat Kekilli'den sosyal medyayı sallayan yerli otomobil şarkısı

28.12.2019 18:29

Türkiye'nin yerli otomobili dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk kez tanıtıldı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli'den şarkı geldi. Kekilli yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


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