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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 22:57 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 22:57

Muhalefetin 'başıboş köpek' istismarı! Tunahan Yılmaz’ın acılı babasını milletin evinden kovdular: "Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım"

Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın yanı sıra başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da komisyon görüşmelerine katıldı. Ancak Yılmaz, başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerini sabote eden muhalefet grubu tarafından salondan kovuldu. 15 ameliyat geçiren Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz o anlarda sinir krizi geçirdi. Kendisine "sen kimsin" diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi. Acılı baba sinir krizi geçirirken muhalefet milletvekilleri "çocukları alet etmeyin" diye bağırdı, bazıları ise baba Halil Yılmaz'ın üstüne yürüdü.

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