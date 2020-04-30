Muğla'da korkutan deprem! Deprem anında markette yaşanan büyük panik kameralara böyle yansıdı

30.04.2020 18:26

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.45'te Elazığ da 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Ula ilçesi ile yakın ilçelerde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi. Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.

Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden bazı müşteri ile market çalışanlarının panikle kaçıştığı ve raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer aldı.

Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.