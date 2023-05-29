Muğla'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genci, sahildeki vatandaşlar kurtardı. Bugün öğle saatlerinde Gümbet Sahili'nde denize giren genç, bir anda çırpınmaya başladı. Genci fark eden sahildekiler, kurtarmak için yanına yüzdü. Boğulma tehlikesi geçiren genç, güçlükle sahile getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahilde yapılan genç, daha sonra sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.