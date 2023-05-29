Haberler Yaşam Videoları Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı böyle çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı böyle çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı böyle çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
29.05.2023 16:06 - Son Güncelleme: 29.05.2023 16:13

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 08:26
Tünelde tır yandı, çok sayıda...
Yaşam 01:51
Sivas’ta servis aracı ile tır...
Yaşam 02:25
Gelin ve damat sandığa son 15...
Yaşam 02:34
Gelin ve damat düğün öncesi oy...
Yaşam 00:49
Bursa’da Kırcal sokakta erkek...
Yaşam 03:00
Fıkra gibi olay! Polis...
Yaşam 02:15
Ağıl çöktü, 15 hayvan telef...
Yaşam 00:55
Yolun karşısına geçmeye...
Yaşam 01:52
Otomobiline sıkışan yavru...
Yaşam 01:54
Mahmuzlu Kızkuşu'nun annelik...
Yaşam 01:14
Alkollü şekilde 14 araca...
Yaşam 04:58
İstanbul’da korkunç cinayetin...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Ortahisar ilçesinin Pelitli mahallesi Akar sokakta bulunan 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Bir süredir bölgede etkili olan yağışlar sonrasında bu sabah saat 07.24 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Gerçekleşen çökme anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sitenin bahçesinde park halindeki iki araç çöken duvardan zarar gördü. Sitedeki binalarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA