Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı böyle çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Ortahisar ilçesinin Pelitli mahallesi Akar sokakta bulunan 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Bir süredir bölgede etkili olan yağışlar sonrasında bu sabah saat 07.24 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Gerçekleşen çökme anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sitenin bahçesinde park halindeki iki araç çöken duvardan zarar gördü. Sitedeki binalarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı.