Müge Anlı'yı kızı ağlattı, Brad Pitt güldürdü! Canlı yayında sürpriz doğum günü: Müge Anlı kaç yaşında?

Müge Anlı'yı kızı ağlattı, Brad Pitt güldürdü! Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaşan Müge Anlı'nın kaç yaşına girdiği merak konusu olurken, yayın sırasında yaşananlar dikkat çekti. Arnavut göçmeni olan Müge Anlı İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'yı kızından gelen mektup ağlatırken, ekip arkadaşlarının Brad Pitt sürprizi gülümsetti. İşte Türkiye'nin güvendiği başarılı isim Müge Anlı,kızı ve Brad Pitt'in canlı yayında izleyiciyi ekran başına kilitleyen anları...

Müge Anlı'yı kızı ağlattı, Brad Pitt güldürdü! Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaşan Müge Anlı'nın kaç yaşına girdiği merak konusu olurken, yayın sırasında yaşananlar dikkat çekti. Müge Anlı kaç yaşına girdi? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Binlerce kişiyi ailelerine kavuşturup yüzlerce cinayet dosyasını aydınlatırken umudu tükenen herkese umut oldu, okuma yazma bilmeyen kalmasın dedi, genci yaşlısı ayırt etmeden milyonlarca kişiye okuma imkanı sağladı. Müslüman kardeşlerimiz çamurda yatıyor dedi tek bir cümlesiyle uzakları yakın etti kilometrelerce uzağa kasaba inşaa ettirdi.

Çocuklarımız, geleceğimiz güvende olsunlar dedin ödev evleri açtı, binlerce kişi ile birlik oldu kocaman yardım zinciri kurdu tekerlekli sandalyeyle ihtiyaç sahiplerinin eli ayağı yüzündeki gülümsemesi oldu. Sevgi izi ile kaybolan yakınları, pati buldular ile sevimli dostlara kavuşmayı sağladı. Onlarca aşevi ve çok daha fazlası... Türkiye'den Müge Anlı'ya doğum günü mesajları canlı yayında hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne oluyor.

MÜGE ANLI'YA KIZINDAN GELEN MEKTUP...

"Güzeller güzeli annem.Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Herkesin hayatına kattığı ışıkla her birimizin hayatını aydınlattığın gerçeği asla tartışılamaz.Ama ben o melek kanatlarının altında yetiştiğim için herkesten bir adım daha öndeyim. Sensiz bir dünya hayal edemiyorum. İyi ki varsın ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum bir tanem, doğum günün kutlu olsun. "

Müge Anlı ekibinin güzel sunucuya bir de sürprizi vardı; Brad Pitt. Ekipten bir kişinin "Hep adını sıkça geçirdiğimiz programımızın aslında bir üyesi olan kişinin de doğum günü sözleri üzerine, "Kimin? Brad Bitt'in mi?" diyen Müge Anlı, 'Evet' yanıtını alınca esprili bir şekilde,

"SENEYE DAVET EDELİM BRAD PITT'İ!"

"Ciddi misin? Bak ortak noktalarımız... Nasıl yani gerçekten mi? Kaç doğumlu Brad Pitt? Senin de doğum günün kutlu olsun Brad Pitt. Halbuki bilse ki bir program var ve her gün adı geçiyor... Seneye davet edelim. Davet edenin bir yüzü kara gelmeyenin iki yüzü. Benim ekibim onu da getirir kesin." dedi.

BRAD PITT DOĞUM TARİHİ

18 Aralık 1963

Sözlerini, "Efendim herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatıma iyi dokunanlara iyilikler diliyorum kötü dokunanlara da Allah gönüllerine göre versin diyorum" şeklinde sonlandıran Müge Anlı kaç yaşında, kimdir?

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazetecisi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de eşinden boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.