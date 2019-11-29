Müge Anlı canlı yayında ağladı! İşte Müge Anlı'yı ağlatan kavuşma (29.11.2019 Cuma) 29.11.2019 12:29

37 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Duman, hiç görmediği ve tanımadığı biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlanan programında Hatice Duman'ın aradığı ailesini bulunmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 29 Kasım 2019 Cuma günü canlı yayınında Hatice Duman 3 erkek kardeşiyle ilk kez buluştu. 4 kardeşin ATV ekranlarındaki buluşması ünlü sunucuyu duygulandırdı. Hatice Duman ve ailesinin kavuşma anı Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'yı ağlattı. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, "Kardeşler her zaman birlikte büyümeli" ifadelerini kullandı.