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Müge Anlı canlı yayında açık açık sordu: Sen mi öldürdün anneni? Afyonkarahisar'daki Melihat Tunçel'in katili kızı Münüre mi?

Müge Anlı canlı yayında açık açık sordu: Sen mi öldürdün anneni? Afyonkarahisar'daki Melihat Tunçel'in katili kızı Münüre mi?
17.11.2020 15:03
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Müge Anlı son bölümde; Afyonkarahisar Evciler'de 10 Kasım'da işlenen vahşi cinayet araştırıldı. 62 yaşındaki Melihat Tunçel, kızıyla yaşadığı evin bahçesinde yine kızı tarafından boğazı kesik halde bulundu. Korkunç cinayetin ayrıntılarında Melihat Tunçel'in kızı Münüre Tunçel'in iddiasına göre; evde herhangi kayıp bir eşya ya da annesiyle husumeti olan birisi de yok. Peki, Melihat Tunçel nasıl öldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına konuşan köy sakinlei, cinayetin odak noktasını Melihat Tunçeli'nin kızı Münüre olarak gösterdi. Müge Anlı, gelen bilgiler doğrultusunda Atv canlı yayınında açık açık sordu: Sen mi öldürdün anneni?


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