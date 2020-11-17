Müge Anlı açık açık sordu Türkiye ekran başına kilitlendi! Afyonkarahisar'daki Melihat Tunçel'in katili kızı mı?

ŞÜPHE ÇEKEN DETAY!

Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bulunan Münüre ile konuşan Müge Anlı'da bazı şeyleri anlatmadığını düşündüğünü ağzından bir şey kaçırmamak için çok az konuştuğunu söyledi. Kendi köyünden ve çevre köylerden birçok kişi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Münüre Hanım ise hakkında gündeme gelen bu iddiaların hepsini yalanladı ve kimse ile görüşmediğini söyledi.