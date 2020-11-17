Müge Anlı açık açık sordu Türkiye ekran başına kilitlendi! Afyonkarahisar'daki Melihat Tunçel'in katili kızı mı?
Müge Anlı son bölümde; Afyonkarahisar Evciler'de 10 Kasım'da işlenen vahşi cinayet araştırıldı. 62 yaşındaki Melihat Tunçel, kızıyla yaşadığı evin bahçesinde yine kızı tarafından boğazı kesik halde bulundu. Korkunç cinayetin ayrıntılarında Melihat Tunçel'in kızı Münüre Tunçel'in iddiasına göre; evde herhangi kayıp bir eşya ya da annesiyle husumeti olan birisi de yok. Peki, Melihat Tunçel nasıl öldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına konuşan köy sakinlei, cinayetin odak noktasını Melihat Tunçeli'nin kızı Münüre olarak gösterdi. Müge Anlı, gelen bilgiler doğrultusunda Atv canlı yayınında açık açık sordu: Sen mi öldürdün anneni?
Müge Anlı'da bugün, Türkiye yine ekran başına kilitlendi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın ardından Afyonkarahisar'dan bir cinayet dosyası daha geldi.
Sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığını söyleyen Münüre Hanım demir kapının sürgüsünü açık olduğunu gördüğünü ve bahçeye çıkınca annesinin cesediyle karşılaştığını anlattı. Ancak Müge Anlı Melihat Tunçel cinayetinde bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. Peki Müge Anlı Melihat Tunçel'i kim, neden öldürdü?
MELİHAT TUNÇEL'İN KIZI HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR
Diğer yandan Melihat Tunçel ile aynı evde yaşayan kızı Münüre hakkında şok iddialar gündeme geldi. Kızının çok sayıda kişi ile arkadaşlık ettiği iddia edilen 62 yaşındaki kadının bu olaylar nedeniyle öldürülmüş olabileceği köylüler tarafından öne sürüldü.
ŞÜPHE ÇEKEN DETAY!
Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bulunan Münüre ile konuşan Müge Anlı'da bazı şeyleri anlatmadığını düşündüğünü ağzından bir şey kaçırmamak için çok az konuştuğunu söyledi. Kendi köyünden ve çevre köylerden birçok kişi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Münüre Hanım ise hakkında gündeme gelen bu iddiaların hepsini yalanladı ve kimse ile görüşmediğini söyledi.