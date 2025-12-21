PODCAST CANLI YAYIN
Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli kamerada

Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli kamerada

Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Florya Kavşağı'nda meydana geldi.

YOLU KESİP HAKARET YAĞDIRDILAR

34 MVK 953 plakalı motosikletli şahıslar, önlerine kırdıkları otomobil sürücüsünün korna çalmasına sinirlendi. Bunun üzerine yolu kesen motosikletliler, araçtaki vatandaşa küfür ve hakaret etti.

OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

Motordan inen şahıslardan biri, yoğun trafikte otomobilin önünü keserek araca tekme attı. Otomobil sürücüsünün aşağı inmemesi üzerine hakaretlerine bir süre daha devam eden motosikletliler, ardından olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan gerginlik, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin araca saldırdığı anlar net şekilde görüldü.

Bunlar da Var

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle