Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli kamerada

YOLU KESİP HAKARET YAĞDIRDILAR

34 MVK 953 plakalı motosikletli şahıslar, önlerine kırdıkları otomobil sürücüsünün korna çalmasına sinirlendi. Bunun üzerine yolu kesen motosikletliler, araçtaki vatandaşa küfür ve hakaret etti.

OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

Motordan inen şahıslardan biri, yoğun trafikte otomobilin önünü keserek araca tekme attı. Otomobil sürücüsünün aşağı inmemesi üzerine hakaretlerine bir süre daha devam eden motosikletliler, ardından olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan gerginlik, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin araca saldırdığı anlar net şekilde görüldü.