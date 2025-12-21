Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli kamerada
Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Florya Kavşağı'nda meydana geldi.
YOLU KESİP HAKARET YAĞDIRDILAR
34 MVK 953 plakalı motosikletli şahıslar, önlerine kırdıkları otomobil sürücüsünün korna çalmasına sinirlendi. Bunun üzerine yolu kesen motosikletliler, araçtaki vatandaşa küfür ve hakaret etti.
OTOMOBİLİ TEKMELEDİ
Motordan inen şahıslardan biri, yoğun trafikte otomobilin önünü keserek araca tekme attı. Otomobil sürücüsünün aşağı inmemesi üzerine hakaretlerine bir süre daha devam eden motosikletliler, ardından olay yerinden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan gerginlik, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin araca saldırdığı anlar net şekilde görüldü.