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Metroda fasulye ayıklayan teyze viral olan video hakkında konuştu! Güzel yorum yapanlara enfes vaat!

Metroda fasulye ayıklayan teyze viral olan video hakkında konuştu! Güzel yorum yapanlara enfes vaat!
11.04.2021 17:22
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İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklarken videosu çekilen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan Hafize Aydağ söz konusu görüntüler hakkında konuştu. Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim” dedi.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden kadın vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Metrodaki kadının fasulye ayıklarkenki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı.

Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, "Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim.

Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum.

Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum" dedi.

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