Beykoz'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı: O anlar kamerada!

Olay, saat 12.00 sıralarında Riva yolu üzerinde meydana geldi. Yolda koşarak ilerleyen sahipsiz atları fark eden sürücüler, hayvanlara çarpmamak için hızlarını düşürdü. Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, atların Riva girişinde durduğu görüldü. Bir süre bölgede bekleyen atlar, daha sonra ters istikamete yönelerek gözden kayboldu. Yaşananlar, o sırada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.