Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana gelen olayda, 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Saç saça mücadeleye dönen kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınların birbirlerine saldırısı, etraftaki vatandaşların araya girmesiyle engellendi. Kavga anları, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayda elinde baston olan bir kişinin müdahale etmeye çalıştığı, ancak kendisinin de düşerek olaya dahil olduğu görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.