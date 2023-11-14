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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 13:16 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 13:32

Metrobüs kadın kavgası kamerada! Saç saça, tekme tokat kavga videosu izle!

Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında 3 kadın arasında çıkan tekme tokatlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana gelen olayda, 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Saç saça mücadeleye dönen kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınların birbirlerine saldırısı, etraftaki vatandaşların araya girmesiyle engellendi. Kavga anları, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayda elinde baston olan bir kişinin müdahale etmeye çalıştığı, ancak kendisinin de düşerek olaya dahil olduğu görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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