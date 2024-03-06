Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; 81 il için kritik sağanak uyarısı yapılırken, sıcaklıkların ise hafta sonunda mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği belirtildi. İşte il il hava durumu… Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; 81 il için sağanak uyarısı yapılırken, sıcaklıkların ise hafta sonunda mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği belirtildi. İşte il il hava durumu… haberin devamı