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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 09:15 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 09:15

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; 81 il için kritik sağanak uyarısı yapılırken, sıcaklıkların ise hafta sonunda mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği belirtildi. İşte il il hava durumu...

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 81 ile sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Bugün hava nasıl olacak? haberin devamı

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