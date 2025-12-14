Diyarbakır'da feci zincirleme kaza kamerada: 3 yaralı

KAZA STAT YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan stat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇLAR PEŞ PEŞE ÇARPIŞTI

Kontrolden çıkan araç, önce solunda bulunan otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAYDEDİLDİ

Öte yandan zincirleme kaza anı, o sırada yoldan geçen araçları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.