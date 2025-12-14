PODCAST CANLI YAYIN
Artvin'de yamaçtan kopan kaya minibüse isabet etti

Artvin’in Borçka ilçesinde heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya yolda ilerleyen yolcu minibüsüne isabete etti. Araçta hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya düştüğü yolda ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüse isabet etti. Kaya, ön koltuklarında 3 kişinin bulunduğu minibüsün tavanını parçalayarak yolcu koltuğu üzerine düştü. Araçta arka koltuklarda yolcu olmaması olası can kaybı ve yaralanmamın önüne geçti. Bir süre ulaşama kapanan yolda, ekipler önlem alarak iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

