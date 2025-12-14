PODCAST CANLI YAYIN
Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada!

Adana'da bir şahsın evlerin camlarını taşlayarak kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EVİN CAMLARINI TAŞLARLA KIRDI

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Y. (29), çevreden topladığı taşlarla Mustafa B.'ye (57) ait evin önüne giderek pencere camlarına art arda taş attı. Saldırı sonucu evin camları kırıldı.

EV SAHİBİNE DE TAŞ ATMAYA ÇALIŞTI

Gürültüyü fark eden ev sahibi Mustafa B., pencereye çıkarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y.'nin ev sahibine de taş atmaya çalıştığı, ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Mahalle sakinleri, Muhammet Y.'nin son bir hafta içinde farklı sokaklardaki bazı evlerin camlarını da taşlayarak kırdığını iddia etti. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

