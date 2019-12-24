Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, 24 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak?
24 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da ise çok bululu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Aralık güncel hava durumu uyarıları...
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR VE SAĞANAK UYARISI
Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Giresun dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60 - 100 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.