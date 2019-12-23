Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi 23.12.2019 14:01

Bakırköy'deki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan kişi intihar girişiminde bulundu. İSPARK ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahıs aracın içinden ağır yaralı halde çıkarıldı.

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.