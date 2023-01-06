Mersin'in Erdemli ilçesinde freni patlayan sondaj kamyonu otomobile çarpıp savruldu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Aslanlı mahallesinde Mersin-Karaman Karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu yokuş aşağı yoldan çıktı. Bir bakkalın önündeki otomobile çarparak sürüklenip tarlaya yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Kazayı fark eden esnaflar ve çevre sakinleri yardım için seferber oldu. Kamyondakilerin üzerine düşen borular vatandaşlarca kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen araçta bulunan H.Ş.(33) olay yerinde hayatını kaybetti, M.B.(33) ise ağır yaralı olarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönen araçtan geriye ise tekerleri kalması dikkat çekti. Kaza sonrası vatandaşların zamanla yarışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.