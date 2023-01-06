Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, zemin kattaki evlerinin arkasında bulunan bahçede ateşin üzerine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması sonucu Suriye uyruklu anne ve iki çocuğu alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan anne ve 2 çocuğunu hastaneye götürdü. Anne ve çocukları tedaviye alındı. Bahçede çıkan ufak çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.