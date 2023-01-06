Haberler Yaşam Videoları Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı
06.01.2023 21:18 - Son Güncelleme: 06.01.2023 21:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:46
Minibüsün çarptığı kadın ağır...
Yaşam 01:41
Yangını film izler gibi...
Yaşam 04:11
Göyne Sulama Barajı buzla...
Yaşam 04:14
Kazaya karışan araç çayırlık...
Yaşam 01:53
PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8...
Yaşam 03:33
Kuyuya düşen baba ve oğuldan...
Yaşam 01:34
Bariyerlere saplanan araçtan...
Yaşam 03:36
Kaza yapan otomobil alev alev...
Yaşam 00:56
İZBAN arızalandı: Yolcular...
Yaşam 00:16
Silvan'da yanan elektrik...
Yaşam 02:15
Ordu’da 5 katlı binanın çatı...
Yaşam 01:23
Kaza yapan otomobil elektrik...

Olay, saat 18.00 sıralarında Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, zemin kattaki evlerinin arkasında bulunan bahçede ateşin üzerine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması sonucu Suriye uyruklu anne ve iki çocuğu alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan anne ve 2 çocuğunu hastaneye götürdü. Anne ve çocukları tedaviye alındı. Bahçede çıkan ufak çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA