RAMAZAN İMSAKİYE
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Mersin'de yol kenarında yürüyen kadının ayağı beton mazgala sıkıştı

Mersin'de yol kenarında yürüyen kadının ayağı beton mazgala sıkıştı
06.04.2022 10:25 - Son Güncelleme: 06.04.2022 10:26

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Mersin’de yol kenarında yürüyen bir kadının ayağı beton mazgal blokları arasında girerek sıkıştı, ekipler kurtarmak için ter dökerken vatandaşlarda merakla izledi. Olay, Mersin-Antalya D400 karayolu üzerine Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile ilçe merkezine doğru yürüyen Türkan Tekin’in ayağı yağmur suyu giderlerini sağlayan beton bloklardan oluşan mazgalların arasına girerek sıkıştı. Ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayan Tekin’in arkadaşları durumu 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye, karayolları, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, harekeye geçerek beton blokları önce makasla ayırmaya çalıştı, sonuç alamayınca çevresini kazma ile açtı. İtfaiye erleri tarafından tek tek çıkarılan beton bloklar sayesinde kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ise çalışma sırasında kadınla yakından ilgilenerek yüzünü taş sıçramasına karşı koruması dikkat çekti. Çevrede toplanan kalabalık ise merakla olayı izledi.

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