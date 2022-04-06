RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'u etkisi altına alan sis havadan görüntülendi

İstanbul'u etkisi altına alan sis havadan görüntülendi
06.04.2022 10:31

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İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sabah güne sis ile uyandı. Anadolu Yakası ilçelerinde de etkili olan ve masalsı görüntüler oluşturan sis havadan görüntülendi. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası’nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sis Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Sisin evlerin ve ormanlık alanların üzerine inmesiyle adeta masalsı görüntüler oluştu. Yoğun sis nedeni ile kıyı kesiminde Adalar ve deniz kayboldu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.

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