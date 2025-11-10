PODCAST CANLI YAYIN
Mersin'de feci kaza kamerada: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Kazada otomobil ve minibüsteki 10 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E. K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anında minibüs ile otomobilin ayrı yerlere savrulduğu anlar yer aldı.

