Melek İpek tahliye oldu! İpek'in avukatı A Haber'e konuştu: ''Hepimiz dün gece rahat uyku uyuduk''

Antalya'da yaşayan ve kendisine akılalmaz işkenceler uygulayan kocasını öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek 108 günlük tutukluluk süresinin ardından dün görülen duruşmada tahliye oldu. Melek İpek, duruşma sonrası cezaevi önünde kendisini bekleyen kızlarına uzun uzun sarıldı. İpek, babaevine giderken ilk sözleri ise "Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum" oldu. A Haber canlı yayınına katılan Melek İpek’in avukatı Ahmet Oran kararı değerlendirdi. Oran, ''Hepimiz dün gece rahat uyku uyuduk'' dedi. Peki, Karar emsal olabilir mi? İşkenceci eşini öldüren İpek için tahliye kararı nasıl alındı? İşte o açıklamalar...