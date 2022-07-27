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Marmaris’te mutfak tüpü alev aldı, faciadan dönüldü

Marmaris’te mutfak tüpü alev aldı, faciadan dönüldü
27.07.2022 23:35

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde mutfakta çıkan yangında faciadan dönüldü.

Yaşam Videoları

Yangın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi 57 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Patlama sesini duyan ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Mutfakta bulunan tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangın sonucu evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonucunda apartman sakinleri dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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