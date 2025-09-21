Doğu Karadeniz'in sahili ve iç kesimlerinde şiddetli yağış yerini zirvelerde kara bıraktı

Mardin’de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi'nde gece saatlerinde zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı.