Mardin’de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi'nde gece saatlerinde zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

