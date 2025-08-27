PODCAST CANLI YAYIN

Mardin'de halk otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Mardin'de halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi ile tır şoförü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40). M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U.(48), İ.T.,(40), S.C. (28), Ş.A. (52) M.Ç.,(65) ve ismi öğrenilemeyen tır şoförü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Tekirdağ'da dehşet anları | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı!
Tekirdağ'da dehşet anları | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı!
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal: Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal: Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada
Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle