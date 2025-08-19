PODCAST CANLI YAYIN

Mardin'de acı olay: 12 yaşındaki Zeynep kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü belirtilen Zeynep Sut (12) hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğu cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut'u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilindi buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep'i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

